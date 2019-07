Apoloniusz Tajner o Stefanie Horngacherze: Potrafił być bardzo ostry i nieprzyjemny

W Wiśle rusza pierwszy weekend z Letnim Grand Prix w skokach narciarskich. W piątek na skoczni imienia Adama Małysza odbędą się kwalifikacje. Na sobotę zaplanowano konkurs drużynowy, a na niedzielę zawody indywidualne. Przy tej okazji TVP Sport zapytało po raz kolejny Apoloniusza Tajnera o porównanie między byłym trenerem polskich skoczków Stefanem Horngacherem, a Michalem Doleżalem - nowym szkoleniowcem biało-czerwonych.

Apoloniusz Tajner: Horngacher potrafił być bardzo ostry i nieprzyjemny

- Jeśli chodzi o Horngachera, to na pewno był wielkim autorytetem. Potrafił być bardzo przyjacielski dla zawodników, ale też bardzo ostry i nieprzyjemny. To go cechowało. Potrafił się zmienić w jednej chwili. Doleżal jest inny. Jest równy. Skakał z Adamem Małyszem, Kamilem Stochem. Jego osobowość jest zrównoważona. Nigdy nie pozwolił na to, by się na nim zawieść. To ta powierzchowna różnica - przyznał prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Tajner został także poproszony o scharakteryzowanie Doleżala jako trenera. - Jest kolegą z zawodnikami, ale potrafi trzymać niewidzialny dystans. To wystarczy, by relacja między trenerem a grupą zachowała właściwy sposób. Nie za blisko, nie za daleko. Tak jak trzeba - dodał.

Apoloniusz Tajner o zatrudnieniu Michala Doleżala

PZN długo czekał na decyzję Horngachera, czy pozostanie z naszą kadrą. Tajner opowiedział, jak doszło do zatrudnienia Doleżala. - Trzy lata temu aplikował, razem z Horngacherem, na objęcie naszej grupy szkoleniem. Wtedy Horngacher zaprosił go jako asystenta. My wybraliśmy Stefana. Teraz jest wsparcie Adama Małysza. To poważna grupa. Bardzo profesjonalny zespół - stwierdził Tajner.

Kilka dni wcześniej w rozmowie z TVP Sport prezes związku przyznał odnośnie Horngachera: Nawet mi nie żal, że odszedł.

Program Letniego Grand Prix w Wiśle i plan transmisji:

19.07 (piątek), godzina 17:00 kwalifikacje (TVP Sport, tvpsport.pl i aplikacja TVP Sport)

20.07 (sobota), godzina 20:15 konkurs drużynowy (pierwsza seria w TVP Sport, druga seria w TVP 1, całość w tvpsport.pl i w aplikacji TVP Sport)

21.07 (niedziela), godzina 16:55 konkurs indywidualny (TVP1, tvpsport.pl, aplikacja TVP Sport)