Nowe informacje w sprawie kontuzji Fannemela. Jest nagranie upadku [WIDEO]

Już w piątek startuje Letnie Grand Prix w skokach narciarskich. Najlepsi skoczkowie świata przyjechali do Wisły, gdzie będą rywalizować o pierwsze letnie punkty. Część ekip jest jednak w Wiśle dłużej i od kilku dni trenuje na skoczni im Adama Małysza. Tak zrobili m.in Norwegowie, którzy w czwartek oddawali ostatnie skoki przed letnim cyklem. Niestety, jedna z tych prób nie skończyła się dobrze dla Andersa Fannemela, który przeskoczył obiekt i nieszczęśliwie upadł. Skoczek od razu złapał się za kolano.

Nagły podmuch zaskoczył Norwega

Okazuje się, że w czwartek warunki na skoczni były bardzo dobre i stabilne. Nic nie wskazywało na to, że może wydarzyć się coś złego. Niestety, gdy Fannemel był mniej więcej nad setnym metrem dostał bardzo mocny podmuch pod narty, który wywindował go wysoko nad zeskok. Skoczek rozkładał ręce i próbował skracać swoją próbę, ale i tak spadał z dużej wysokości. Skok nie był najdłuższy, bo było to około 138 metrów, ale w Wiśle Malince jest to już naprawdę bardzo dużo, szczególnie gdy ląduje się z wysoka. - Wyglądało to jak upadek Siegela w Zakopanem - mówi Jakub Kot, który obserwował skok Fannemela ze schodów na zeskoku.

Fannemel wylądował, ale od razu wcisnęło go w zeskok i zawodnik natychmiast stracił równowagę. Skoczek zaczął głośno krzyczeć, a pierwszej pomocy udzielił mu Kenneth Gangnes, który obecnie pracuje w sztabie reprezentacji Norwegii, a sam trzykrotnie przeżył operacje rekonstrukcji więzadeł krzyżowych. Okazało się jednak, że kontuzja wygląda poważnie i wezwana została karetka. Medycy długo opatrywali norweskiego skoczka, ale ten uskarżał się na bóle wewnątrz kolana, co niestety może sugerować zerwanie więzadeł krzyżowych.

Rentgen nic nie wykazał

Zawodnik został zabrany do Bielska Białej, gdzie zrobiono mu zdjęcie rentgenowskie, które na szczęście nie wykazało żadnych złamań. Wieczorem skoczek miał mieć zrobione również badanie rezonansem magnetycznym, które ma pokazać, w jakim stanie są jego więzadła. Tutaj członkowie norweskiej drużyny nie są już tak optymistyczni, bo upadek wyglądał po prostu źle. Wyniki mają być znane najpóźniej w piątek rano.

Dużo kontuzji w skokach

Dłuższa kontuzja byłaby jednak bardzo złą informacją dla trenera Alexandra Stoeckla, bo w ostatnim czasie pech nie opuszcza norweskich skoczków. Dopiero niedawno na skocznię wrócił Daniel Andre-Tande, który upadł w czasie marcowych zawodów PŚ w Lahti i również uszkodził kolano. Zawodnik powoli wraca w reżim treningowy. Przed poprzednim sezonem duży problem z łąkotką miał również Johann Andre Forfang, który musiał opuścić wiele treningów, a wcześniej trzy razy więzadła rekonstruować musiał Kenneth Gangnes, który podjął decyzję o zakończeniu sportowej kariery. Miejmy nadzieję, że kontuzja Fannemela nie będzie poważna, bo tych ostatnio bardzo dużo w skokach narciarskich. Kilka tygodni temu więzadła zerwał również Andreas Wellinger i straci cały okres przygotowawczy, a do skoków wróci dopiero w 2020 roku.