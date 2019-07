Niemiecki mistrz olimpijski w drużynie kończy karierę. Pomoże Stefanowi Horngacherowi

Ostatni skok niemiecki zawodnik odda przy okazji zawodów Letniego Grand Prix w Hinterzarten, choć nie startując w samych konkursach. SC Hinterzarten to klub, którego barwy reprezentował 31-latek. Teraz ma za zadanie przygotować się do nowej roli – członka sztabu szkoleniowego reprezentacji Niemiec.

Wank dołączy do sztabu Stefana Horngachera

– To dla mnie trudna decyzja, bo moim celem było kontynuowanie kariery, by pojechać na igrzyska olimpijskie, ale nowe wyzwanie i chęć pomocy zespołowi zwyciężyła. Teraz wzmocnię sztab szkoleniowy Stefana Horngachera, starając się jak najbardziej go wspomóc – napisał skoczek na Instagramie. – Nie osiągnąłem wszystkiego w świecie skoków, ale są pewne chwile, które zapamiętam na zawsze. Jednak moja kariera obfitowała w zarówno ciężkie, jak i wspaniałe momenty. Teraz chciałbym przekuć to na wsparcie dla naszej świetnej drużyny.

Wank ma na swoim koncie 2 miejsca na podium Pucharu Świata, będąc 2 i 3 w 2010 i 2013 roku w Sapporo. Do tego był w złotej drużynie Niemców na igrzyskach olimpijskich w Soczi, a do świata skoków narciarskich wchodził zdobywając indywidualne i drużynowe złoto mistrzostw świata juniorów w Zakopanem. Więcej o skokach przeczytasz na sportsinwinter.pl.