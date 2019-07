Gwiazdy zapowiadają udział w Letnim Grand Prix w Wiśle

Trener Słoweńców wskazał 5, którzy wyjazd do Polski na zawody LGP w Wiśle mają już zapewniony. – Na pewno pojadą Peter Prevc, Timi Zajc, Tilen Bartol , Anze Semenić i Anze Lanisek. Do tych skoczków dodany zostanie jeszcze jeden z młodszych zawodników – z kadry B, albo spośród juniorów – mówił dla 24ur.com Gorazd Bertloncelj.

REKLAMA

Szkoleniowiec skomentował także udział kadry narodowej w zawodach w Kranju, który zaowocował m.in. sobotnim zwycięstwem Timiego Zajca ex aequo z Jewgienijem Klimowem. – Nasze wyniki to solidne rezultaty – mówił. – Mamy jeszcze sporą rezerwę w technice skoków, które wyglądały inaczej na treningach. Teraz klucz to przenieść formę z nich na zawody.

Słowenia zmieniała sposób przygotowań

Jak tłumaczy Bertoncelj, Słoweńcy zamierzają teraz trenować kilka dni na dużej skoczni w Planicy, a następnie wybrać się prosto do Wisły. – W zeszłym roku tak naprawdę zaczynaliśmy nasze przygotowania zawodami Letniego Grand Prix. Teraz chcieliśmy to zrobić wcześniej, żeby postawić krok naprzód. Treningi były mniej skomplikowane, robimy to od 2,5 miesiąca i niczego nie odpuściliśmy – zaznaczył.

– Moi zawodnicy to 5-6 dobrych i wyrównanych pomiędzy sobą skoczków. W kadrze jest progres, choć chcemy przede wszystkim stać się poważnym zespołem, bo indywidualności mamy. Nasze pragnienie to walka o podium w konkursach drużynowych, a indywidualnie możemy się pokusić o najlepszą „10”, albo nawet 6 miejsce i czasem coś wyższego – zakończył 43-latek.

Konkursy w Wiśle, na których zaprezentuje się słoweńska kadra rozpoczną cykl Letniego Grand Prix w dniach 19-21 lipca. Ten potrwa aż do 5 października i zakończy się w niemieckim Klingenthal. Puchar Świata również otworzą konkursy w Wiśle, które zaplanowano na dni 23-24 listopada.

Więcej o skokach narciarskich przeczytasz na SportsInWinter.pl