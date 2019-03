Skoki narciarskie. Wielki polski talent przyznaje się do błędów. I obiecuje: "Będzie petarda"

W sierpniu Klemens Murańka skończy 25 lat. Sześć lat temu, jako niespełna 19-latek, został wicemistrzem świata juniorów. Rok później był mistrzem świata w tej kategorii wiekowej, bo z kolegami z polskiej kadry wygrał konkurs drużynowy.

Wtedy powszechnie oczekiwano, że Murańka wkrótce będzie osiągał wielkie sukcesy w rywalizacji seniorów. W niej debiutował rekordowo szybko - w styczniu 2008 roku, niecałe pięć miesięcy po swoich 13. urodzinach, wystartował w Pucharze Świata w Zakopanem. Przepadł w kwalifikacjach. I choć wielu liczyło, że wkrótce będzie błyszczał jak Adam Małysz, to on nie odnalazł się do tej pory.

Dwie nieudane zimy Klemensa Murańki

Najlepszym wynikiem Murańki w Pucharze Świata pozostaje siódme miejsce wywalczone w 2013 roku w Engelbergu. Dwie ostatnie zimy miał zupełnie nieudane. Poprzedniej w PŚ pokazał się tylko raz, odpadając w kwalifikacjach w Wiśle, a teraz nie było lepiej - w Wiśle znów nie awansował do konkursu, a w Zakopanem zdołał się zakwalifikować, ale 47. miejsce w zawodach to przecież żaden sukces.

- Po prostu oszukiwałem sam siebie. Chciałem być skoczkiem, a jednak do końca nim nie byłem - mówi Murańka. - Trudno było mi zrzucić zbędne kilogramy, których było sporo, a to przecież podstawa. W końcu jednak się zmotywowałem, choć nie ukrywam, że w ostatnich miesiącach miałem różne myśli, jeżeli chodzi o skoki narciarskie. Postanowiłem jednak, że tak łatwo nie odpuszczę. Daję sobie jeszcze szansę. Chcę ją wykorzystać. Dlatego do kolejnego sezonu podejdę z wielkim zaangażowaniem. Nie chcę mieć sobie nic do zarzucenia, kiedy po kolejnej zimie ktoś zapyta mnie, czy sumiennie wykonywałem polecenia. Chcę się znowu całkowicie oddać skokom - dodaje.

Murańka jest w trudnej sytuacji, bo w skokach nie zarabia tyle, by utrzymać rodzinę, musi więc treningi godzić z inną pracą. Na szczęście wygląda na to, że inaczej niż przed poprzednim sezonem, zakopiańczyk nie musi się martwić o swoje zdrowie. Skoczek ma słaby wzrok, rok temu miał planowany zabieg oka i z tego powodu nie mógł normalnie trenować w ramach przygotowań do sezonu. Ostatecznie zabiegu nie było. - Już wiem, że nie czeka mnie żaden zabieg. Będę mógł zatem w stu procentach poświęcić się przygotowaniom do sezonu - mówi teraz. - Nie zamierzam odpuszczać. W przyszłym sezonie będzie petarda, bo wiem, że stać mnie na walkę o bardzo wysokie lokaty - dodaje.

Największym sukcesem w karierze Murańki jest brązowy medal MŚ w Falun w 2015 roku wywalczony w "drużynówce" razem z Kamilem Stochem, Piotrem Żyłą i Janem Ziobrą.