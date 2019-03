Koniec epoki. Walter Hofer odejdzie. Zdradził swój największy sukces w karierze

Walter Hofer jest jedną z ikon skoków narciarskich. Od 1992 roku jest dyrektorem Pucharu Świata i to on odpowiada za wielkie zmiany, jakie przeszły skoki narciarskie w ostatnich latach, m.in. wprowadzenie przeliczników za wiatr czy poprawa pokazywania skoków i dostosowanie dyscypliny do realiów telewizji. Jednocześnie już wcześniej zapowiedział, że sezon 2019/20 będzie jego ostatnim w tej roli. W rozmowie ze skijumper.pl zdradził, że nie zamierza kontynuować pracy dla Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Zapytany o swój największy sukces odpowiedział: - Najbardziej jestem dumny z tego, że byłem w stanie sprawić, by skoki narciarskie stały się bezpieczniejsze dla zawodników.

Walter Hofer: Nigdy nie podejmuję decyzji w emocjach

W przeszłości w rozmowie ze Sport.pl Hofer mówił: - Nigdy nie podejmuję decyzji w emocjach, nigdy nie może pochodzić ona ani z żołądka, ani z serca. Jest oparta wyłącznie na faktach. Nie ma znaczenia, czy na trybunach jest 25 tysięcy, czy trzy tysiące ludzi. Będzie ta sama decyzja.