Mateusz Borek poruszony decyzją Włodzimierza Szaranowicza o końcu kariery dziennikarza

eend 2 godziny temu Oceniono 11 razy -3

Pan Borek coś zaczyna mieć z łepetyną, poruszony!? że człowiek który od PIĘCIU LAT POWINIEN BYĆ NA EMERYTURZE I BAWIĆ WNUKI zajmuje miejsce młodszym, sprawniejszym intelektualnie i fizycznie! To jakaś paranoja, a kto każe tak się "zaharowywać" na śmierć w wieku 70 lat!?? Szanuję Szaranowicza za to co robił ale na każdego przychodzi czas ODPOCZYNKU! Skoro nabył uprawnień emerytalnych ok. 2013 roku, co on jeszcze robi w tv??

A Borkowe bałwochwalstwo i nieadekwatne określenia tylko żenują ...., bo czy pan Włodzimierz to brat Kim Dzong .....