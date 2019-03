Apoloniusz Tajner nie wie, do kiedy będzie pracował Michal Dolezal. "Nie rozmawialiśmy o tym"

Stefan Horngacher odchodzi z naszej reprezentacji. Następcą Austriaka zostaje Czech Michal Doleżal. Decyzja została oficjalnie ogłoszona po konkursach w Planicy, choć związek wiedział, że Horngacher odchodzi przynajmniej od mistrzostw świata w Seefeld. Już wtedy rozpoczęły się poszukiwania trenera, który mógłby go zastąpić.

- To była życiowa decyzja Stefana. Dla nas to jest dość zrozumiałe, że on musiał chłodno do tego podchodzić. Na początku mieliśmy problem z tym, kto może być jego następcą. Najpoważniejszymi kandydatami byli Hornschuh i Schuster. Myślę, że obaj przyjęliby propozycję, gdyby była poważnie złożona.Od początku mieliśmy jednak rozwiązanie i wizję, którą ostatecznie zastosowaliśmy. Poprzeczka jest wysoko zawieszona - mówi Apoloniusz Tajner.

Doleżal chciał zastąpić Kruczka. Do kiedy kontrakt?

Okazuje się, że Doleżal już dawno temu chciał zostać trenerem Polaków, bo w momencie, gdy PZN ogłaszał konkurs na następcę Łukasza Kruczka, zgłoszenie wysłał także Doleżal. -Mogę zdradzić, że Doleżal składał również aplikację, gdy wybieraliśmy Horngachera. Wtedy jednak Stefan wziął go na swojego asystenta. Teraz dostaje szansę na bycie pierwszym trenerem. Zawodnicy w pełni zaakceptowali tę decyzję. Powiedzieli, że mają zaufanie do sztabu, do Adama Małysza i to co im zaproponujemy to po prostu przyjmą - dodaje prezes PZN.

Wiele wskazuje na to, że umowa Doleżala będzie obowiązywać do igrzysk olimpijskich w Pekinie. - Nie rozmawialiśmy jeszcze o tym, jak długa będzie umowa, ale myślę, że do 2022 roku - zauważa Tajner.

- Horngacher długo dogadywał kontrakt z Niemcami. Było sporo tarć. W pewnym momencie przestaliśmy nawet specjalnie pytać, tylko zaczęliśmy szukać. W Seefeld usłyszałem, że Stefan odchodzi na 99,5 procent. Gdy kadra wróciła z turnieju Raw Air to Horngacher ogłosił nam oficjalnie, że odchodzi, ale prosił by tego nie mówić, bo zawodnicy mieli jeszcze ostatni weekend skoków, w którym walczyli o Puchar Narodów. Chodziło po prostu o to by uniknąć całego zamieszania - dodaje były trener Adama Małysza.

- Będą niewielkie zmiany jeśli chodzi o sztab szkoleniowy. Prawdopodobnie będzie nowy serwismen, dojdzie także trener odpowiedzialny za przygotowanie kombinezonów, czyli to co ostatnio robił Michal Doleżal. On jednak teraz będzie miał inne zadania - kończy Tajner