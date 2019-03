Nie tylko Stefan Horngacher odchodzi. Zmiany w sztabie szkoleniowym polskiej kadry

Stefan Horngacher przez trzy lata mocno rozbudował sztab szkoleniowy. Austriacki trener miał współpracowników, którzy zajmowali się właściwie wszystkimi aspektami związanymi ze sprzętem i treningiem. Wśród nich był właśnie Matthias Prodinger, który zajmował się takimi aspektami jak buty i wiązania. Zatrudnienie Prodingera było pierwszym z życzeń Horngachera, gdy ten negocjował kontrakt z reprezentacją Polski. Drugim było podpisanie umowy z Michalem Doleżalem. - To trudny temat. Raczej na pewno nie będę dalej pracować z Polską. Nie będę także pracować z reprezentacją Niemiec – mówi nam Prodinger.

- Sztab pozostaje prawie bez zmian, to najważniejsze, bo wiem, że mam za sobą wspaniałych ludzi. Zostaniemy jednak wzmocnieni jednym trenerem asystentem, ale kto to będzie ogłosimy w swoim czasie – mówi Michal Doleżal. Ważną informacją jest jednak to, że z kadrą Polaków pozostaje dr Harald Pernitsch. Austriak był odpowiedzialny za monitorowanie formy i zdrowia polskich skoczków.

Prodinger pracował przy butach i wiązaniach

Prodinger przygotowywał zawodnikom różnego rodzaju nowinki sprzętowe związane z wiązaniami, czy dopasowywał wkładki do butów narciarskich. To on również przywiózł Kamilowi Stochowi buty na turniej Raw Air przed dwoma laty, gdy Polak miał olbrzymie problemy w locie. Dzięki nowym butom odzyskał jednak odpowiednie czucie i nawet udało mu się wygrać jeden konkurs. Prodinger wprowadzał także wesołą atmosferę w drużynie, a wszyscy podkreślają jego profesjonalizm. Najlepiej podsumuje go anegdota z mistrzostw świata w Seefeld. Na początku Austriacy mieli dużo problemów z organizacją. Cierpieli na tym nie tylko dziennikarze, którzy próbowali znaleźć mix zonę, podobne problemy miał właśnie Prodinger, który szukał dojścia do wioski, w której przebywali serwismeni. Gdy Austriak zobaczył mijał grupę dziennikarzy z naszego kraju rzucił w ich kierunku piękną polszczyzną: „Austria, dupa, witamy”.

Drogi z PZN-em się rozjechały

Okazuje się jednak, że po odejściu Prodingera Polska raczej nie będzie płakać, bo współpraca z Austriakiem już jakiś czas temu zaczęła się wypalać. Nienajlepsze zdanie o Prodingerze miało również kilka osób z Polskiego Związku Narciarskiego. Teraz jednak trzeba będzie znaleźć osobę, która nadal będzie zajmowała się nowinkami technologicznymi, które czasem potrafią decydować o zwycięstwie. Prodinger potrafił wykonywać wiele elementów w sposób rzemieślniczy i właśnie to czasem potrafiło dać przewagę.