Pierwsze słowa Michala Doleżala po objęciu funkcji trenera polskich skoczków

Michal Doleżal przez trzy sezony był asystentem Stefana Horngachera, który teraz postanowił rozstać się z Polską. Po niedzielnych zawodach w Planicy kończących zimę 2018/2019 ogłoszono, że "Dodo" zastąpi Austriaka. - Czuję dużą odpowiedzialność. Ale nie boję się tego, bo wiem jak pracujemy, mamy bardzo mocny sztab i zawodników - stwierdził Doleżal w TVP Sport.

- Miałem już kadrę w Czechach, prowadziłem starszych zawodników, Nie boję się tego. Trener musi być kolegą, ale też musi wyznaczyć granicę, której nie można przekroczyć. Już to robiłem - mówił Michal.

Michal Doleżal: Mamy pomysły

- Z materiałami musimy iść do przodu, mamy pomysły. W sprawie przygotowania motorycznego będziemy za tydzień ustalać koncept z profesorem Pernitschem. Zrobimy plan. To bardzo ważne, że on zostaje. Już trzy razy z nim rozmawialem, jest zmotywowany do dalszej współpracy - dodawał Doleżal.

Harald Pernitsch to specjalista od indywidualizacji treningu. Pracuje z Polakami odkąd naszym trenerem został Horngacher. Już wkrótce Doleżal spotka się nie tylko z nim. - Wszystkie kadry spotkają się w następnym tygodniu i już będziemy pracować - zapowiedział nowy trener polskich skoczków.