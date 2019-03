Klasyfikacja Pucharu Narodów wygląda cudownie! Polska jest potęgą

Trzecie, czwarte i piąte miejsce - po raz pierwszy w historii trzech polskich skoczków wskoczyło do czołowej piątki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kapitalne wyniki Stocha, Żyły i Kubackiego miały ozwierciedlenie w klasyfikacji Pucharu Naordów. Drugie miejsce zajęli Niemcy, a trzecie Japończycy. Azjaci zawdzięczają to w głównej mierzy jednemu skoczkowi. Ryoyu Kobayashi był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem sezonu 2018/19.

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:

Klasyfikacja Pucharu Narodów Portal skijumping.pl

Jednym z ojców sukcesów Polaków był Stefan Hongacher, który zdecydował się na odejście z reprezentacji Polski. Decyzję o odejściu odwlekał do ostatniego dnia Pucharu Świata w skokach narciarskich. Można się tylko zastanawiać, dlaczego trwało to tak długo, skoro już w lutym wszyscy wiedzieli jak zakończy się cała saga. Horngacher i jego kadra mają za sobą trzy fantastyczne lata. Niestety ostatnio pojawiła się nich niepotrzebna rysa. Skoczkowie pożegnali Horngachera w znacznie lepszym stylu niż on pożegnał skoczków.