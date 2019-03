PŚ w Planicy. Piotr Żyła czwarty mimo imponującej życiówki. Ryoyu Kobayashi wygrał i pobił rekord skoczni

niktalboktos 6 minut temu 0

Wiem że nie napiszę nic popularnego ale trudno. Myślę że skoki to dość mało popularna dyscyplina. Niestety nie budzi az takich emocji i zainteresowania jak sporty zespolowe typu piłka nożna czy koszykówka, a nawet narty alpejskie (ta uwaga nie dotyczy Polski ale sredniej dla wielu krajów). Dlatego w skokach liczą się tak naprawdę tylko zwycięstwa, a nie drugie czy trzecie miejsca. W tym sezonie mimo ogromnego potencjału tej drużyny nie było z tym dobrze. Wygraliśmy tylko w klasyfikacji drużynowej. Poza tym mimo kilku skoczków w człowej 10 pucharu, przegralismy puchar świata, turniej 4 Skoczni, Raw Air, Willingen, Loty. Mistrzostwa swiata tez słabe, tylko na papierze ok. A to dlatego ze zawalili 2 pierwsze konkursy a wygrał Kubacki w stylu Wojtka Fortuny w tym kompletnie loteryjnym. Tu pomogło szczęscie bez dwóch zdań. Uważam że potencjał drużyny nie został wykorzystany w tym sezonie mimo pozorów sukcesu. Ale oczywiscie nie znaczy ze bylo zle, nie to mam na mysli. Jednak zwycięzca jest tylko jeden i nazywa się R. Kobayashi, mimo że w idiotycznie rozegranych mistrzostwach świata nie zdobył złota.