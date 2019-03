Piotr Żyła skoczył aż 248 metrów, mimo że skracał swój skok i pobił rekord życiowy. Chwilę po nim na belkę wszedł Ryoyu Kobayashi i odleciał - Japończyk skoczył aż 252 metry, dzięki czemu pobił rekord skoczni w Planicy! Poprzedni należał do Kamila Stocha i wynosił aż 251,5 m. Co ciekawe, po skoku Żyły obniżono belkę z dziewiątej do ósmej i to z niej Kobayashi ustanowił nowy rekord skoczni, mając znakomite warunki atmosferyczne.

Ryoyu Kobayashi zajmuje pierwsze miejsce po pierwszej serii konkursu w Planicy. Wyprzedza Domena Prevca i Piotra Żyłę.