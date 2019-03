Tak wygląda klasyfikacja generalna Planica 7. Piotr Żyła blisko podium

Planica 7 to pomniejszy turniej skoków wprowadzony w 2018 roku. Jego pierwszą edycję wygrał Kamil Stoch. Na czym polega? Do klasyfikacji generalnej cyklu zalicza się siedem skoków: jeden z kwalifikacji do piątkowego konkursu, dwa z konkursu drużynowego i cztery z obu konkursów indywidualnych. Zwycięzcą zostaje skoczek, który uzyska najwyższą łączną notę - oprócz zwyczajowych nagród za konkursy Pucharu Świata dostanie jeszcze 20 tysięcy franków szwajcarskich.

Dzięki znakomitym skokom w sobotnim konkursie drużynowym prowadzenie w klasyfikacji generalnej Planica 7 objął Ryoyu Kobayashi, który wyprzedza Markusa Eisenbichlera i Timiego Zajca. Czwarte miejsce nadal zajmuje Piotr Żyła, który traci prawie 20 punktów do trzeciego Zajca. Kubacki jest ósmy, Wolny dziewiąty, a Stoch jest 11.

Klasyfikacja generalna Planica 7: