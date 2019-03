Polska wygrała Puchar Narodów w skokach! Niemcy pokonani

Podopieczni Stefana Horngachera nie dali rywalom szans w sobotę. Jakub Wolny pobił po raz kolejny swój rekord życiowy, a Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła również skakali znakomicie - nawet mimo podparcia przez Żyłę ostatniego skoku. Przed sobotnim konkursem Polacy mieli 361 punktów przewagi, ale różnica wzrosła do 411 pkt.

W niedzielę w Planicy wystartuje 30 najlepszych skoczków tego sezonu - w tym gronie znajduje się czterech Polaków oraz pięciu Niemców. W teorii Niemcy mogą zdobyć aż 500 punktów (jeśli pięciu ich skoczków zajmie ex aequo 1. miejsce), ale taka sytuacja jest praktycznie niemożliwa; nawet jeśli zajęliby miejsca od pierwszego do piątego, to i tak zdobyliby zaledwie 335 punktów.

Polacy wygrali klasyfikację Pucharu Narodów po raz drugi w historii - po raz pierwszy dokonali tego w pierwszym sezonie pracy Stefana Horngachera (sezon 2016/17). W poprzednim sezonie najlepsza była Norwegia, która wyprzedziła Austrię i Polskę.

Klasyfikacja Pucharu Narodów: