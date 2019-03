Apoloniusz Tajner praktycznie przesądził przyszłość Stefana Horngachera

tinley 3 godziny temu Oceniono 10 razy 8

Niech to już się w koncu skończy. Od 3 miesięcy zawracanie ludziom d..py podrzędną dyscyplina sportu z której Polacy zrobili religię. Skończą się sukcesy to i o skokach zapomną bo nie mają o nich zielonego pojęcia. Trudno aby było inaczej skoro to dyscyplina której nie można trenować amatorsko jak kolarstwa czy biegania. ładowanie milionów w kompletnie neiprzydatną z punktu krzewienia kultury fizycznej dyscyplinę to kompletny bezsens. Korzystają na tym tylko agencje reklamowe, telewizja , PZN i sami zawodnicy. Chcecie to za to płaćcie - ale z własnej kieszeni