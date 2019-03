Skoki narciarskie. Żyła po sukcesie w Planicy: ?Jak się robi to co się lubi, to się człowiek nie męczy?

O tym, że loty to domena Piotra Żyły, wiadomo nie od dziś. Predyspozycji Polak nie wykorzystywał jednak zbyt często. Wszak to dopiero jego drugie podium lotów w karierze. – Ogólnie loty to jest coś fajnego. Lubię latać na skoczniach mamucich. Szczególnie wtedy sprawa to frajdę, kiedy skacze się dobrze – opowiadał zadowolony Żyła. – Tutaj drobne błędy od razu się przekładają dużo bardziej na odległość. Na mniejszych skoczniach tego tak nie widać – dodał 3. zawodnik konkursu, który podczas konferencji przyznawał, że w sobotnich zawodach drużynowych liczy na wiatr pod narty. – Nie patrzę tak naprawdę na nic. Cieszę się, że mogę tu być i czerpać z każdego skoku radość. Nie czuję się zmęczony. Dziś była przyjemność, relaks – oceniał trzeci zawodnik klasyfikacji Pucharu Świata w lotach.

Dla naszego zawodnika najważniejsze było oddawać równe dalekie skoki. – Nie było różnicy w satysfakcji między wczorajszym dalekim lotem, a dzisiejszymi udanymi, ale nieco krótszymi. Każdy skok jest inny, ciekawy. Wiadomo, że z długich ma się dużą radość, ale te krótsze też cieszą, jeśli są dobre – mówił Piotr Żyła, który nie chciał komentować braku pojawienia się podczas dekoracji Stefana Horngachera. – Trzeba pytać o to trener. Mamy spotkania cały czas, ale nie rozmawiamy o sprawie decyzji Stefana – przyznał Żyła. Dzisiaj nasz skoczek miał inną ciekawą sytuacją, chociaż podobną do tej sprzed sześciu lat. Znów na zeskoku po jego próbie pojawił się kibic. – Nie wiem tak naprawdę jak reaguję, bo jestem jeszcze skupiony na skoku. Ktoś tam wybiegł, ale nawet nie miałem czasu o tym myśleć – uzupełnił. Więcej o sportach zimowych przeczytasz na sportsinwinter.pl.