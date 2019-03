Kamil Stoch po konkursie w Planicy: "To jest najbardziej wkurzające w tym wszystkim"

– Gdyby dzisiaj niczego nie brakowało w moich skokach, to wyglądałyby one lepiej. A tak brakowało zwłaszcza metrów – komentował swój występ Kamil Stoch. Polak nie chciał też winić za słabszy występ warunków. – Nie ma co narzekać na panujące dzisiaj warunki. Były bardzo dobre do latania. Nie skakałem dobrze. Gdzieś ten system mi się pogubił. Im bardziej chciałem, tym gorzej mi wychodziło – oceniał wicemistrz świata w lotach. Stoch nie czuje też zmęczenia sezonem. – Fizycznie ze mną wszystko jest w porządku. Popełniam tylko błędy techniczne i to jest najbardziej wkurzające – uzupełniał zawodnik z Zębu.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata. Rośnie strata Stocha

Piotr Żyła zajął trzecie miejsce w piątkowym konkursie w Planicy i ma już 1081 punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Swojej pozycji nie poprawi już, bo Kamil Stoch, który jest trzeci, ma niemal dwieście punktów przewagi. Natomiast w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w lotach Stoch został wyprzedzony przez Żyłę i spadł na czwartą lokatę.