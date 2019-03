Puchar Świata w Planicy. Kamil Stoch walczy o małą kryształową kulę. Gdzie oglądać piątkowy konkurs indywidualny? Transmisja TV, stream online, na żywo, 22.03.2019

Ryoyu Kobayashi wygrał już Puchar Świata. Kamil Stoch walczy o Małą Kryształową Kulę

Ryoyu Kobayashi zapewnił sobie Kryształową Kulę już na początku marca. Japończyk wygrał też w tym sezonie Turniej Czterech Skoczni oraz cykl Raw Air. Kobayashi jest obecnie liderem klasyfikacji lotów narciarskich i w Planicy będzie miał szansę na zdobycie czwartego trofeum.

Przez większa część sezonu Kamil Stoch zajmował pierwsze miejsce w klasyfikacji najlepszych lotników. Jednak trzykrotny mistrz olimpijski nie najlepiej poradził sobie w Vikersund, przez co wyprzedzili go Markus Eisenbichler i Kobayashi. Stoch traci do Niemca 4 punkty, a by zrównać się z Japończykiem potrzebuje 20 „oczek”.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w lotach:

1. Ryoyu KOBAYASHI (Japonia) - 227 pkt

2. Markus EISENBICHLER (Niemcy) - 211

3. Kamil STOCH (Polska) - 207

4. Stefan KRAFT (Austria) - 196

5. Piotr ŻYŁA (Polska) - 179

6. Dawid KUBACKI (Polska) - 175

7. Timi ZAJC (Słowenia) - 155

8. Domen PREVC (Słowenia) - 146

9. Johann Andre FORFANG (Norwegia) - 136

10. Robert JOHANSSON (Norwegia) - 115

11. Jakub WOLNY (Polska) - 111





Puchar Świata w Planicy. Kobayashi bezkonkurencyjny w kwalifikacjach. 5 Polaków awansowało do konkursu

Czwartkowe kwalifikacje do konkursu indywidualnego wygrał Ryoyu Kobayashi, który skoczył 248 metrów. Taką samą odległość osiągnął drugi w Marcus Eisenbichler. Podium kwalifikacji uzupełnił Timi Zajc (239 m).

Najlepszym z Polaków był Kamil Stoch, który uplasował się na 6. pozycji (224 m). Dawid Kubacki był 7., a fenomenalną odległość – 247,5 m – zanotował Piotr Żyła. Niestety skoczek zdecydowanie podparł się przy lądowaniu i ostatecznie zakończył kwalifikacje na 10 pozycji. Jakub Wolny znalazł się na 18. miejscu, Maciej Kot na 31., a do piątkowego konkursu nie awansował Stefan Hula.

PŚ w Planicy. Gdzie oglądać polskich skoczków podczas konkursu indywidualnego? Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję TV piątkowego konkursu indywidualnego na Letalnicy obejrzymy w TVP i Eurosporcie. W Internecie zmagania skoczków będzie można śledzić na stronie: sport.tvp.pl, w aplikacjach: TVP Sport i Eurosport Player oraz na platformie NC+GO. Poniżej zamieszczamy harmonogram transmisji.

Studio – godz. 13:30 (TVP Sport, sport.tvp.pl, aplikacja TVP Sport); 14:10 (TVP 1); 14:15 (Eurosport 1, Eurosport Player)

Transmisja konkursu – godz. 14:30 (TVP 1, TVP Sport, sport.tvp.pl, aplikacja TVP Sport, Eurosport 1, Eurosport Player).