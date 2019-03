Piotr Żyła poleciał najdalej w karierze! Był o krok od upadku [WIDEO]

247,5 m - tyle w kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy skoczył Piotr Żyła. Polak tym samym uzyskał najlepszy wynik w swojej karierze. Przy lądowaniu był jednak o krok od upadku, przez co musiał podeprzeć skok. To natomiast przełożyło się na gorsze noty, przez które ostatecznie reprezentant Polski zajął dziesiąte miejsce.

Najwyżej z Polaków kwalifikacje zakończył Kamil Stoch, który był szósty. Tuż za nim znalazł się Dawid Kubacki.

Wyniki kwalifikacji do konkursu w Planicy:

1. Ryoyu Kobayashi - 248 m

2. Markus Eisenbichler - 248

3. Timi Zajc - 239

---------

6. Kamil Stoch - 224

7. Dawid Kubacki - 229

10. Piotr Żyła - 247,5

18. Jakub Wolny - 209

31. Maciej Kot - 215

64. Stefan Hula (bez kwalifikacji do konkursu) - 178,5

Plan konkursów Pucharu Świata w Planicy:

Piątek, 22.03.2019

13:30 - Seria próbna

14:30 - Pierwsza seria konkursu indywidualnego

Sobota, 23.03.2019

9:00 - Seria próbna

10:00 - Pierwsza seria konkursu drużynowego

Niedziela, 24.03.2019