Skoki narciarskie. Stefan Horngacher w niemieckich mediach o swojej przyszłości

Trwający sezon skoków kończy się w najbliższy weekend po zawodach w Planicy. Wciąż nie wiadomo, czy trener Stefan Horngacher pozostanie na stanowisku trenera polskich skoczków. Austriak ma propozycję pracy od niemieckiej drużyny i nadal ją rozważa.

Horngacher w rozmowie ze stacją ZDF przyznał, dlaczego zastanawia się nad ofertą niemieckiej kadry. - Mieszkać w Niemczech to świetna sprawa. Z tego powodu też warto to przemyśleć. Są pewne powody osobiste, dla których postanowiłem rozważyć tę ofertę i przedyskutować - powiedział. Reporter niemieckiej telewizji zapytał go także, czy podejmie decyzję przed finałowymi konkursami w Planicy. - Nie wiem tego z całą pewnością. Ale na pewno będziemy o krok bliżej - stwierdził.

W trakcie tego sezonu trener Werner Schuster podjął decyzję, że nie przedłuży umowy z niemiecką kadrą. Głównym kandydatem do zastąpienia go jest właśnie Horngacher.