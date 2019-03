Skoki narciarskie. Powrót do Pucharu Świata w polskiej kadrze

sorento1 29 minut temu Oceniono 1 raz 1

Żle się dzieje w Polskich skokach trzeba bić na alarm Przemysław Kantyka zakończył kariere



Trzeba bić na alarm mając 22 lata kończy karierę to winna Tajnera który bedąc prezesem tak bogatego związku jak PZN nie chce dać chłopaką minimalnej pensji po przecież oni w wiekszości mają rodziny które trzeba utrzymać a za co oni mają utrzymać jak 500 franków i to tylko za I miejsce 300 za drugie i 200 za trzecie w kontynentalnym pucharze i po 100 franków jest za miejsca 4 -6 a za pozostałe nie ma rzadnych pięniedzy. Ważne ze kasa się zgadza u prezesów Tajnera który zarabia 14 tys zł a Dyrektor Małysz który zarabia ok 10 tys zł na miesiąc w, reszta nie istotna Polskie skoki czeka los Finlandii jak nic w najbliszym czasie się nie zmieni