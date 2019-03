Krzysztof Piątek przyłapany przez paparazzich na dobrym uczynku

AC Milan - Inter Mediolan. Gdzie oglądać debiut Piątka w derbach Mediolanu? (Filippo Venezia / AP)

Już w niedzielę zagra pierwsze derby Mediolanu, a od transferu do Milanu paparazzi nie odstają go nawet na krok. Ostatnio głośno było we Włoszech o tym, że napastnik wspomógł bezdomnego.

Krzysztof Piątek stał się prawdziwym ulubieńcem włoskich kibiców i jedną z największych gwiazd we Włoszech. Nie ma co się dziwić, bo po strzelonych bramkach Polak od transferu do Milanu praktycznie nie chodzi z czołówek największych włoskich gazet. Teraz głośno jest o tym, że Krzysztof Piątek, który przechodził ulicą ze swoją dziewczyna Pauliną wsparł bezdomnego kilkoma euro. Krzysztof Piątek jest bacznie obserwowany przed niedzielnym meczem derbowym, w którym Inter zmierzy się AC Milanem Krzysztofa Piątka. Wszyscy fani Rossonerich liczą na gole Polaka i to, że to właśnie Piątek zdecyduje o zwycięstwie w najbardziej prestiżowym meczu. W tym sezonie, polski napastnik strzelił we Włoszech już 27 bramek. W Serie A ma tyle samo goli co Cristiano Ronaldo. Obaj zajmują jednak drugie miejsce w klasyfikacji, bo wiecej bramek ma Fabio Quagliarella.

