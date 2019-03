Adam Małysz tłumaczy przyczyny słabej dyspozycji Kamila Stocha

konrad.ludwik02 pół godziny temu 0

Aż się chciało patrzeć na skoki ... p. Wolnego, no bo przyjemna niespodzianka: urósł na najpewniejszego zawodnika naszych skoków! I wbrew niektórym naszym wybrzydzaczom, nie przeszkodziła mu w tym pobożność - wbrew przeciwnie! Wrócił do formy p. Żyła - to i dobrze, z jego wybiciem! Za to p. Kubacki trochę spuścił z tonu - ale nadal można na niego liczyć, to człek ambitny - jak to podhalańczyk! P. Stoch robi od dłuższego czasu wrażenie wypalonego, to jeszcze nie to co u p. Hannavalda, ale ... jakoś mu narta nie jedzie, brak timingu na progu, niedaleko odlatuje, nawet lądowanie jakieś nietypowo dla niego kaprawe, no po prostu jest w tej chwili znowu najsłabszy z czołówki. Ale nie on pierwszy - przezywali to i inni wybitni skoczkowie i poza p Hannavaldem i Schmittem wszyscy wracali; może wróci i on? Czego z całego serca jemu i kibicom życzę. Także p. ADAMOWI - i aby nie zapomniał o skoczkiniach i kombinatorach/kach norweskich.