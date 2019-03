Skoki narciarskie. Tak wygląda klasyfikacja Pucharu Narodów. Polska straciła wiele punktów z przewagi!

spectator_zm pół godziny temu 0

Uważam, że panika jest przedwczesna. Mimo ewidentnie słabszej formy przede wszystkim Stocha i Kubackiego, te 370 pkt na 3 ind. konkursy i jedną drużynówkę przed końcem sezonu, to raczej bezpieczna przewaga. W indywidualnych konkursach stracą co najwyżej "grosze" do Niemców. A choćby i drużynówkę w Planicy też przegrali z Niemcami o 2 pozycje - to będzie to tylko 100 pkt. Za mało konkursów do końca, by to roztrwonić.

Jednak ogólny odbiór tak beznadziejnej formy Stocha na koniec sezonu jest fatalny. Kubacki też już wymięka. Dobrze, że Żyła świetnie się czuje na mamutach i Wolny coraz to lepsze rekordy wykręca, bo wtedy naprawdę moglibyśmy ten PN przegrać. I biadoleniu nie byłoby końca...