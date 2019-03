Skoki narciarskie. Kamil Stoch zawiódł. Słabe skoki lidera pozbawiły nas podium

eclipse97 pół godziny temu Oceniono 6 razy 2

Zaczynam rozumiec dlaczego Horngaher chce odejsc. Mlodych zawodnikow brak, wszyscy czolowi , oprocz Wolnego juz 30 letni. No i "lider"od poczatku sezonu zawodzi. Wiec nie ma innego wyjscia. Np Niemcy maja samych mlodych, tylko Freitag jest 28 letni. To i widoki na sukces lepsze.

A tak na marginesie , ciekawi mnie jak Stoch sie bedzie tlumaczyl.Pewno znowu no troche spoznilem odbicie. I tak od listopada, do dzis z tym sobie nie poradzil.

Brawo Jakub Wolny, tak trzymac!!.