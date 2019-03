Kamil Stoch podczas zawodów cyklu Raw Air w Norwegii. (TERJE BENDIKSBY/AP)

Stefan Horngacher wybrał skład na konkurs drużynowy w Vikersund. W sobotę o 17 wystąpią: Piotr Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Wiele wskazuje na to, że będzie to kluczowy konkurs. Gdyby Polakom udało się wygrać, to prawdopodobnie już nic nie odbierze im Pucharu Narodów. Słabe miejsce możne oznaczać nerwową końcówkę sezonu.

REKLAMA

Horngacher nie kombinował, bo po prostu nie miał po co. Austriak wybrał czwórkę najmocniejszych skoczków z piątkowego prologu przed niedzielnym konkursem. Dawid Kubacki uzyskał 214,5 m i zajął szóste miejsce, 12. był Piotr Żyła - 210,5 m, 19. Kamil Stoch - 202,5 oraz 20. Jakub Wolny - 202,5 m. To bardzo ważny konkurs z perspektywy walki o Puchar Narodów. Polacy mają obecnie 5039 punktów i mają 470 punków przewagi nad drugimi Niemcami, którzy mają 4569 punktów. Warto jednak pamiętać, że to właśnie konkursy drużynowe w największym stopniu decydują o dorobku w Pucharze Narodów, bo za pierwsze miejsce można zdobyć 400 punktów. Drugie miejsce to 350 punktów, trzecie 300, czwarte 250, piąte 200, szóste 150 itd. W ostatnim konkursie w Trondheim Polacy stracili 33 punkty przewagi nad Niemcami. Polacy w najlepszej dziesiątce nie mieli żadnego zawodnika, natomiast Niemcy aż trzech skoczków, bo Richard Freitag był siódmy, Karl Geiger ósmy, a Markus Eisenbichler dziewiąty. Konkurs w Vikersund rozpocznie się o godzinie 17. O 16 wystartuje seria próbna. Relacja w Sport.pl, transmisja w Eurosporcie.