Raw Air 2019. Vikersund na razie nie dla Stocha, ale Polska powinna walczyć o podium. Zapowiada się szalony konkurs

antyruski 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Halo, jest tu jakiś moderator? Naprawdę muszą tu zawsze być wpisy dziwek i trolli? To ponoć najbardziej popularny serwis sportowy w Polsce, trochę szacunku dla czytelników i siebie, chyba że macie to w dupie, bo tak to wygląda.