Skoki narciarskie. Ryoyu Kobayashi znokautował w PŚ w Predazzo. Dwóch Polaków na podium!

rumun106 godzinę temu Oceniono 4 razy 4

Brawo nasi. Dawid w formie , 2 miejsce to jak na jego standardy full opcja. Kamil chyba kroczkami wraca na swoje stare -dobre tory. Żyła dzi¶ tez dobre 7 miejsce...

2,3 5 miejsce w generalce biało czerwoni, brzmi i wygl±da super.

Pytanie co się dzieje z Kotem i Hul±, bo s± cieniami samych siebie sprzed roku...

Aby tylko Wolny Kuba cisn±ł do przodu i walczył z całych sił, bo na horyzoncie bardzo mało jest młodych, chyba tylko Zniszczoł w kontynentalnym pucharze się wyróżnia...