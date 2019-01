Skoki narciarskie. Legendy odpuszczają Puchar Świata. Mocna obsada Pucharu Kontynentalnego

Gregor Schlierenzauer powraca do zimowych zawodów rangi Pucharu Kontynentalnego. Zawodnik, który dzierży rekord 53 wygranych konkursów w zawodach Pucharu Świata nie może odnaleźć dawnej formy i trenerzy zdecydowali o tym, że będzie jej szukał w zawodach niższej rangi.

- Taki jest plan. Gregor powróci do rywalizacji w tym tygodniu w Bischofshofen. To da nam możliwość sprawdzenia, jak wygląda na tle rywali i gdzie aktualnie się znajduje. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe, ponieważ prognozy pogody nie są optymistyczne - mówi Mario Stecher, dyrektor austriackiej kadry.

Wielkie nazwiska na Pucharze Kontynentalnym

Schlierenzauer wraca zatem do Pucharu Kontynentalnego po 13 latach przerwy. Austriak na początku swojej kariery niemal od razu wskoczył do zawodów Pucharu Świata, dlatego do tej pory zaliczył zaledwie dwa konkursy w ramach Pucharu Kontynentalnego (wystąpił dwa razy w Planicy i zgromadził łącznie trzy punkty). Okazuje się, że zawody Pucharu Kontynentalnego będą mocno obsadzone, bo wystąpią w nich ponadto takie gwiazdy jak: Daniel Andre Tande, Severin Freund i Peter Prevc. Wszyscy ci zawodnicy poszukują swojej dobrej dyspozycji i próbują odnaleźć formę przed zbliżającymi się mistrzostwami świata.

Tomasz Pilch nie jedzie na Puchar Kontynentalny

Maciej Maciusiak zdecydował, że na zawody do Bischofshofen zabierze piątkę zawodników (taki jest też nasz limit). W składzie nie znajdzie się jednak Tomasz Pilch, który w najbliższy weekend wystąpi w zawodach trzeciej ligi skoków, a FIS Cup odbędzie się w Zakopanem. Do Austrii pojadą za to: Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Klemens Murańka, Andrzej Stękała i Przemysław Kantyka.