Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów. Niemcy wyprzedzili Polskę

Hejty za 3..2..1.. ! Wiedziałam ,że tak będzie 😂 z mojej perpektywy TCS świetnie wypadł dla naszych skoczków ,mieliśmy 2 polaków w najlepszej dziesiątce ba nawet 4 w top 30 ! Mamy się z czego cieszyć . Chłopaki to nie są maszyny ..oni nie mają zakodowane , że wszyscy będą w top 10 bo tak aie Polaczkom zachcialo. Trener Horngacher sam mówił do skoczów , że ważne aby trzymali sie w dziesiątce najlepszych w turnieju , a potem się zobaczy co beszie dalej .. według mnie super taktyka trenera ,bo najważniejsza impreza są mistrzostwa świata i jakby nasi nagle zaczęli wystrzeliwać z formą pokroju Kobayashiego to wątpię żebyśmy odgrywali jakaś rolę w tych mistrzostwach .. najważniejsze jest umiejętne rozłożenie sił. I błagam was nie krytykujcie Kamila , że miał dziaiaj słaby dzień. To nie jest takie łatwe z sezonu na sezon ciągle być w najlepszej formie ,on będzie w dobrej formie tylko potrzebuje trochę czasu. Ta najlepsza forma ma właśnie przyjsc na mistrzostwa. Tak samo jak dla całego innego zespołu. Kobayashi teraz jest najlepszy ,ale wątpię tez żeby wygrał kryształowa kule mimo, że już ma spory zapas .. nawet nie ma połowy sezonu a passa wygrywania nigdy nie trwać będzie tydzień po tygodniu czy dzień po dniu . Chyba ,ze się bierze jakieś dane substancje "zakazane" no to wtedy nie fa się tego kogoś powstrzymać (tak jak Marian z biegów )😂 ale coz świat się nie załamuje na slabszym konkursie czy turnieju . Wierzę w chłopaków i napewno dadzą nam jeszcze sporo do szczęścia ;3