Turniej Czterech Skoczni. Ryoyu Kobayashi wygrał w Bischofshofen i przeszedł do historii!

rumun106

Japończyk wprowadził trochę kolorytu do skoków. Kto wie czy nie przybedzie nowych sponsorów z Azji ( Japonii). Mało kto się spodziewał przed sezonem że Ryoyu tak namiesza w stawce, tym bardziej w 4 skoczniach...Utarł nosa Niemcom tak jak Kamil w ub. sezonie Frajtagowi...Ekskluzywny klub się powiększył do 3 skoczków...

Teraz ważne aby Kot-Hula wrócili do formy z ub.sezonu, Kamil i Żyła wpadli w chwilowy nie ład, mam nadzieję żeto kwestia czasu i będą znowu na pudłach"...



Dawid gratki, drugie podium w sezonie,szkoda kl.końcowej turnieju,ale i tak jest Super.