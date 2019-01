Turniej Czterech Skoczni. Ryoyu Kobayashi jest bardzo pewny siebie. Chce pobić historyczny rekord

Ryoyu Kobayashi wygrał już trzy z czterech konkursów 67. edycji Turnieju Czterech Skoczni. W niedzielę w Bischofshofen Japończyk ma szansę przejść do historii jako trzeci zawodnik, który zwycięży we wszystkich zawodach niemiecko-austriackiej imprezy. Do tej pory wyczyn ten osiągnęli dwaj skoczkowie: Sven Hannavald i Kamil Stoch. - Nie myślę o osiągnięciu Stocha i Hannavalda. Myślę tylko o swoich skokach - tylko one się liczą. Bardzo lubię obiekt w Bischofshofen, chcę pokazać tam świetne skoki - zaznacza lider TSC.

Ryoyu Kobayashi: Zwycięstwa wcale nie przychodzą mi łatwo

Kobayashi wygrywa kolejne konkursy i wydaje się, że nikt nie jest w stanie mu obecnie zagrozić na skoczni. Japończyk przekonuje jednak, że zwycięstwa wcale nie przychodzą mu aż tak łatwo. - Może to wygląda tak, że wygrywam łatwo, ale to nie jest prawda. W rzeczywistości jest to trudne - stwierdził 22-latek. I dodał: - Warunki wietrzne w Innsbrucku były dziwne. Pozostawałem jednak skoncentrowany, skupiałem się na tym wszystkim, co jest potrzebne, aby oddać dobre skoki. A te były dokładnie takie, jakich oczekiwałem.

Ryoyu Kobayashi pobije rekord Prevca?

Kobayashi zachwyca formą. W tym momencie ma na koncie już siedem zwycięstw w sezonie 2018/2019 Pucharu Świata. Niewykluczone, że 22-latek zdoła poprawić rekord Petera Preva, który w sezonie 2015/2016 triumfował w 15 konkursach PŚ. - Dlaczego miałbym tego nie zrobić? - odpowiada Kobayashi, zapytany o możliwość poprawienia wyczynu Prevca.