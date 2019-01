Turniej Czterech Skoczni. O której godzinie konkurs w Bischofshofen? Zostanie rozegrany?

Po trzech konkursach 67. Turnieju Czterech Skoczni prowadzi Japończyk Ryoyu Kobayashi, który jest bardzo blisko zwycięstwa w całej imprezie. 22-latek do tej pory zgromadził 815,9 pkt. Drugi ze stratą 45,5 pkt jest Niemiec Markus Eisenbichler, a trzeci Andreas Stjernen, który do Japończyka traci 49,7 pkt. Najwyżej z Polaków w klasyfikacji generalnej TSC jest Kamil Stoch, który plasuje się na czwartej pozycji. Do podium Stoch traci 15,3 pkt, a do drugiego miejsca 19,5 pkt. Polak musi jednak uważać na rywali, którzy są tuż za jego plecami. 2,5 pkt traci do niego Stephan Leyhe, a 4,3 pkt Roman Koudelka. 7. pozycję w Turnieju zajmuje Kubacki ze stratą 23,7 pkt do Stjernena. Pozostali Polacy są następujących miejscach: Żyła (21.), Wolny (23.), Hula (34.) i Zniszczoł (48.).

Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen. Transmisja TV

O 17:00 rozpocznie się pierwsza seria konkursu indywidualnego.Transmisja TV w TVP, TVP Sport i stacji Eurosport 1. Stream online za darmo będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl. Trening ma rozpocząć się o 13:30, a kwalifikacje o 14:30. Program może ulec jednak zmianie ze względu na obfite opady śniegu, przez które kwalifikacje zostały przełożone z soboty na niedzielę.

Ryoyu Kobayashi powtórzy sukces Stocha i Hannavalda?

Kobayashi wygrał do tej pory trzy konkursy 67. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Jeśli zwycięży także w Bischofshofen, przejdzie do historii jako trzeci zawodnik, który triumfował we wszystkich konkursach niemiecko-austriackiej imprezy. Do tej pory wyczyn ten udało się osiągnąć tylko dwóm zawodnikom: Svenowi Hannavaldowi oraz Kamilowi Stochowi.