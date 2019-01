Turniej Czterech Skoczni. Organizatorzy mają plan. W Bischofshofen szykują się na najgorsze

Niedziela w Bischofshofen zapowiada się bardzo intensywnie. Sobotnie kwalifikacje zostały przełożone na niedzielę, bo skocznię zasypał śnieg. Obecnie plan niedzieli jest taki: 13:30 trening, 14:30 kwalifikacje, 17:00 konkurs - bez systemu KO, zawodnicy będą startować w kolejności odwrotnej do miejsc zajmowanych w Pucharze Świata.

Prace w Bischofshofen trwają od rana. Nowy plan

Od szóstej rano w niedzielę na skoczni pracuje ponad 100 ludzi, by odpowiednio ją przygotować - informuje niemiecki portal sport1.de. Trener niemieckiej kadry Werner Schuster mówi, że skakanie w obecnych warunkach byłoby dla skoczków niebezpieczne, bo bardzo trudno jest odpowiednio przygotować zeskok na skoczni w Bischofshofen. Co jednak, jeśli śnieg będzie padał jeszcze intensywniej? Organizatorzy są przygotowani na taki rozwój wypadków. Wtedy konkurs miałby zaledwie jedną serię, ale może zostać rozegrany pod warunkiem, że każdy skoczek odda przynajmniej jedną próbę treningową. Jeśli konkursu nie uda się rozegrać, to będzie pierwszy przypadek w 67-letniej historii, gdy rozegrane zostały zaledwie trzy zawody. W 2007 roku rozegrano cztery zawody w trzech miastach - dwa konkursy odbyły się w Bischofshofen. Najmniej realnym wariantem jest przeniesienie skoków na poniedziałek, a to ze względu na trudności organizacyjne i prawa telewizyjne.