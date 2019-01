Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch może dokonać kolejnej wielkiej rzeczy!

Jest ich czterech. Wszyscy byli wielcy, wszyscy są legendami i Turnieju, i skoków w ogóle.

Wirkola na podium: serial na sześć odcinków

Pierwszy to Wirkola. Norweski mistrz z lat 60. XX wieku nie tylko trzy razy z rzędu wygrywał Turniej Czterech Skoczni, ale też przez aż sześć kolejnych edycji nie schodził z podium klasyfikacji generalnej zawodów.

1964/1965: 2. miejsce

1965/1966: 3.

1966/1967: 1.

1967/1968: 1.

1968/1969: 1.

1969/1970: 2.

To jest seria imponująca, jak na razie niepowtarzalna. Wirkola to jeden z czterech skoczków w historii TCS-u, który zdołał utrzymać się w „trójce” najlepszych chociaż trzy razy z rzędu i jedyny, który dokonał tego w aż sześciu kolejnych edycjach.

Weissflog z dwiema seriami

Dwie serie podiów w trzech kolejnych Turniejach miał Jens Weissflog. W swoich najlepszych czasach Niemiec zajmował takie pozycje:

1982/1983: 2.

1983/1984: 1.

1984/1985: 1.

1988/1989: 2.

1989/1990: 3.

1990/1991: 1.

Warto zaznaczyć, że od Wirkoli w sumie Weissflog jest lepszy, bo podia Norwega w imprezie wymieniliśmy już wszystkie, a Niemiec kończył na nim jeszcze trzy inne Turnieje. Bilans Weissfloga to cztery zwycięstwa, cztery drugie miejsca i jedno miejsce trzecie.

Ahonen najlepszy, z serią drugą po Wirkoli

Historycznie najlepszym skoczkiem Turnieju jest Janne Ahonen. On wygrał pięć edycji, trzy skończył na drugiej, a dwie – na trzeciej pozycji. Z Top 3 na koniec imprezy najdłużej nie wypadał przez cztery kolejne edycje. Seria Fina prezentuje się następująco:

1997/1998: 3.

1998/1999: 1.

1999/2000: 2.

2000/2001: 2.

Goldberger z miejscami jak za chwilę Stoch?

Przed Ahonenem passę podobną do tej, jaką teraz może mieć Stoch zanotował Andreas Goldberger. Austriak zajmował następujące miejsca w Turnieju mniej więcej ćwierć wieku temu:

1992/1993: 1.

1993/1994: 3.

1994/1995: 1.

Stoch po ósmym miejscu w Oberstdorfie, szóstym w Garmisch-Partenkirchen i piątym w Innsbrucku w klasyfikacji 67. Turnieju Czterech Skoczni jest czwarty. Jeśli warunki w Bischofshofen będą sprawiedliwe, to poza zasięgiem Polaka w tym zestawieniu będzie prowadzący Ryoyu Kobayashi, który ma łączną notę wyższą o 65 punktów. Drugi Markus Eisenbichler i trzeci Andreas Stjernen również mają sporą przewagę nad zwycięzcą dwóch poprzednich edycji. Niemiec jest lepszy o 19,5 pkt, a Norweg – o 15,3 pkt.

- Pewnie, że to jest do odrobienia – mówi jednak Stoch. – Ale ja o tym nie myślę. Skupię się na swoich skokach, na dobrej zabawie, a przede wszystkim na stabilności. W Innsbrucku miałem swój najlepszy dzień w tym Turnieju. Zrobiłem najlepszą pracę – dodaje, wyraźnie pokazując, że ma ochotę zaatakować podium.

Będzie awans?

Jeśli Stoch na nie wskoczy, awansuje na ósme miejsce w gronie najbardziej utytułowanych zawodników w historii imprezy. Teraz jest dziewiąty, razem z Veikko Kankkonenem, Hubertem Neuperem i Ernstem Vettorim, którzy też mają po dwa zwycięstwa, a na innych stopniach podium w „generalce” nie stali. Jeśli po zawodach w Bischofshofen Stoch awansuje na trzecie miejsce, to zrówna się z Jochenem Dannebergiem. Jeśli wskoczy na drugą pozycję w 67. TCS-ie, będzie ósmy, przed Dannebergiem. Na szóste miejsce dzielone przez Goldbergera i Gregora Schlierenzauera Stoch nie ma na razie szans, bo obaj Austriacy wygrali po dwa razy, a do tego po razie kończyli zmagania na pozycjach drugiej i trzeciej. No chyba że w niedzielę dojdzie do tak sensacyjnych rozstrzygnięć, które wyniosą naszego mistrza na pierwsze miejsce w końcowej klasyfikacji Turnieju. Gdyby tak było, Stoch miałby w dorobku trzy zwycięstwa i żadnych innych miejsc na podium. Mógłby wtedy pochwalić się identycznym bilansem, jak historycznie czwarty najbardziej utytułowany skoczek Turnieju, Helmut Recknagel.