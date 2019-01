Plebiscyt na najlepszego sportowca roku rozstrzygnięty

Bartosz Kurek wygrał plebiscyt Przeglądu Sportowego na najlepszego sportowca 2018 roku. Mistrz świata z 2018 roku z reprezentacją polskich siatkarzy wyprzedził Kamila Stocha (drugie miejsce) i Michała Kubiaka (trzecie miejsce). To pierwsze zwycięstwo siatkarza w historii całego plebiscytu.

Tak prezentuje się najlepsza dziesiątka:

1. Bartosz Kurek

2. Kamil Stoch

3. Michał Kubiak

4. Justyna Święty-Ersetic

5. Adam Kszczot

6. Bartosz Zmarzlik

7. Anita Włodarczyk

8. Andrzej Bargiel

9. Robert Lewandowski

10. Michał Haratyk

- Byłbym głupcem, gdybym pomyślał, że to nagroda tylko dla mnie. Panowie, to dla Was! Tak dziękują Wam Polacy - powiedział Kurek do kolegów z reprezentacji. Siatkarz ONICO Warszawa przekazał również wiadomość dla Kamila Stocha, który zajął drugie miejsce. - Kamil jesteś bogiem. Ja tu tylko wskoczyłem na chwilę - powiedział Kurek.