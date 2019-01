Turniej Czterech Skoczni. Innsbruck nie dorósł do mistrzostw świata. Mnóstwo kontrowersji po konkursie

Ryoyu Kobayashi wygrał trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni i zrobił to w znakomitym stylu. Japończyk pewnie zmierza też po zwycięstwo w całym cyklu. Ten konkurs był jednak próbą generalną przed mistrzostwami świata. Wiadomo, że te zostaną rozegrane w austriackim Seefeld, ale konkurs indywidualny na dużej skoczni oraz rywalizacja drużynowa odbędzie się właśnie na Bergisel w Innsbrucku. Jeśli te zawody miały być ostatnim egzaminem, to ten został po prostu oblany.

Taniec z belkami irytował skoczków

W piątek specjalnie dorobiono belkę "zero", by skoczkowie nie przeskoczyli obiektu. Niemal przez cały dzień mocno wiało pod narty, dlatego rywalizacja odbywała się głównie z belki numer 1. Niestety, w drugiej serii wiatr na moment osłabł i wielkim pechowcem okazał się Dawid Kubacki, którego Borek Sedlak puścił w bardzo słabych (jak na ten konkurs) warunkach. Polak miał odjęte tylko 5,3 pkt za wiatr (średnio 0,5 m/s pod narty) W rezultacie skończyło się na słabym, 18. miejscu i złości Polaka. Ale już kolejnego Austriaka nie puszczono w podobnych warunkach, tylko Huber czekał aż warunki się poprawią. Dodatkowo potem jury podniosło belkę aż o dwie pozycję, dlatego Sato i Kamil Stoch mieli odejmowane aż 8,6 pkt, a średni wiatru o Polaka to 0,99 m/s z przodu, czyli… niemal dwa razy więcej niż miał Kubacki.

Warto jednak zauważyć, że tuż po Stochu belka wróciła do pozycji numer jeden, a Stephan Leyhe nie miał odjęte nic za belkę, a wiatr miał jednak lepszy o zaledwie 0,2 m/s. Oczywiście dłuższy najazd to większa szansa na daleki lot, ale 8,6 pkt to blisko pięć metrów! Wyższa belka to teoretycznie większe szanse, ale my tak naprawdę mamy zbyt mało informacji o wietrze, widzimy tylko jego zbiorczy rezultat. Równie dobrze wiatr może być boczny i lekko pod narty. Wybija to skoczka z równowagi, ale i tak punkty będą odjęte. Można więc jasno stwierdzić, że takie zachowanie po prostu wypacza rywalizację na skoczni. Czasem lepiej poczekać minutę aż warunki będą porównywalne niż mocno mieszać długością najazdu.

- Ja nie rozumiem, dlaczego podwyższono belkę tylko na dwóch zawodników. No, ale co mam zrobić – mówił Kamil Stoch na antenie TVP z rozmowie z Sebastianem Parfjanowiczem. Podobnego zdania był Adam Małysz.

Fatalny zeskok wręczy medale mistrzostw

Niestety, organizatorzy w Innsbrucku od lat mają ogromny problem z przygotowaniem zeskoku. Przed konkursem można było zobaczyć, jak tak zwani deptacze brodzą po kostki w śniegu. I to w najbardziej newraglicznej strefie, czyli tuż za linią HS. Niestety, widać było, że śnieg nie jest twardy, tylko ma raczej konsystencję kaszy. I właśnie tam w drugiej serii lądował Kamil Stoch, który niemal zaliczył upadek. – Chciałem dobrze wylądować. Nawet specjalnie odpuściłem końcówkę lotu, żeby lepiej podejść do lądowania. Ale co z tego, skoro wpadłem tam w muldę, która podbiła mi obie narty – dodawał Stoch.

Niestety, Innsbruck słynie z fatalnego zeskoku, to przecież tam rok temu upadek zaliczył Richard Freitag, który wówczas stracił szansę na zwycięstwo w całym turnieju, a dwa lata temu poważnie poobijał się Kamil Stoch, który w serii próbnej wpadł w jedną wielu dziur na zeskoku i niemal zrezygnował z walki o zwycięstwo w imprezie. Polak wieczorem pojechał także do szpitala w Innsbrucku, ale na szczęście obyło się bez złamań.

Niestety Bergisel ma bardzo futurystyczny kształt przez co nie ma możliwości, by na zeskok wjechał ratrak. Właśnie dlatego obiekt przygotowywany jest jedynie siłą fizyczną pracowników. Mistrzostwa świata startują jednak za półtora miesiąca i nie wyobrażamy sobie, żeby na jednej z najważniejszych imprez w skokach zeskok był przygotowany aż tak źle. Przecież poważne zachwianie zaliczył tam również Ryoyu Kobayashi, który kończył konkurs.