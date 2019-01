Turniej Czterech Skoczni. Klasyfikacja generalna. Gdzie Polacy?

W piątkowym konkursie w Innsbrucku znów równych sobie nie miał Ryoyu Kobayashi. Japończyk wygrał trzeci konkurs, aż o 12,8 pkt wyprzedził drugiego w zawodach Stefana Krafta. Trzeci był Andreas Stjernen, który do Kobayashiego stracił 24,3 pkt.

Najwyżej z Polaków uplasował się Kamil Stoch, który piąte miejsce, a do Japończyka stracił 32,9 pkt. Inni nasi reprezentanci w Innsbrucku się nie popisali. 18. był Dawid Kubacki, 30. Stefan Hula, 34. Jakub Wolny, a dopiero 42. Piotr Żyła.

Kobayashi oczywiście umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni. Japończyk do tej pory zgromadził 815,9 pkt. Drugi ze stratą 45,5 pkt jest Niemiec Markus Eisenbichler, a trzeci Stjernen, który do Japończyka traci 49,7 pkt.

Stoch awansował na czwarte miejsce. Do podium traci 15,3 pkt, a do drugiego miejsca 19,5 pkt. Polak musi jednak uważać na to, co za jego plecami. Tylko 2,5 pkt traci do niego Stephan Leyhe, a 4,3 pkt Roman Koudelka.

7. pozycję zajmuje Kubacki ze stratą 23,7 pkt do Stjernena. Na 21. miejscu jest Żyła, na 23. Wolny, na 34. Hula, a na 48. Zniszczoł.

Ostatni konkurs Turnieju Czterech Skoczni w niedzielę o godz. 17.00 w Bischofshofen. W sobotę o godz. 17.00 kwalifikacje, dwie godziny wcześniej rozpocznie się oficjalny trening.