Turniej Czterech Skoczni. Ryoyu Kobayashi wygrywa konkurs w Innsbrucku! Kamil Stoch blisko podium

boromir195419 pół godziny temu

To chyba najsłabszy konkurs w wykonaniu naszych''orłów'' w tym sezonie .Mimo że sezon jeszcze na dobre się nie zaczął to Kobayashi tak ''odleciał'' że nawet jeśli dopadnie go kryzys trudno będzie go dogonić , Nie wiem czy zauważyliście ale wkażdym kolejnym konkursie coraz mniej Polaków awansuje do punktowanej ''30'' dziestki co sprawia że nasze szanse na zwycięstwo / a nawet podium / w PN maleją . Co gorsze trener nie ma szans rotować zapleczem bo .... takie praktycznie nie istnieje ,Poki co .... większość sezonu i najważniejsze imprezy przed nami . Miejmy nadzieję że trener opanuje kryzys bo wydaje się niemożliwe by chłopaki nagle zapomnieli jak się skacze .