ROZKŁAD WEEKENDU. Turniej Czterech Skoczni i trochę piłki

SOBOTA

Skoki narciarskie

15:00 - Oficjalny trening



17:00 - Kwalifikacje

W sobotę odbędą się kwalifikacje do niedzielnego konkursu w Bischofshofen (K-125). To będą kwalifikacje przed ostatnimi zawodami w 67. Turnieju Czterech Skoczni. Liderem TCS jest rewelacyjny Ryoyu Kobayashi.

Biegi narciarskie

13:00 Puchar Świata - Tour de Ski - Oberstdorf - 10 km dow. kobiet

13:55 Puchar Świata - Tour de Ski - Val di Fiemme - 10 km klas. kobiet

Piłka nożna

La Liga

13:00 Valladolid – Vallecano

16:15 Alves – Valencia

20:45 Huesca – Betis

FA Cup

13:30 Manchester United – Reading

Ole Gunnar Solskjaer zanotował trzecie zwycięstwo z rzędu w roli szkoleniowca Manchesteru United. W niedzielnym meczu z Bournemouth Czerwone Diabły wygrały aż 4:1. I wszystko wskazuje, że w najbliższą sobotę zwycięska passa zostanie przedłużona. Odpadnięcie United byłoby sensacją.

13:30 West Ham – Birmingham

Fabiański został wybrany najlepszym bramkarzem rundy jesiennej Premier League wg. portalu blecherreport.com*-. Być może jednak w ten weekend szkoleniowiec West Hamu da mu odpocząć i postawi na Adriana, czyli zmiennika Polaka.

16:00 Chelsea – Notthingam

18:30 Blackpool – Arsenal

Pozostałe wydarzenia: Koszykówka (14. kolejka Energa Basket Liga 2018/19), Siatkówka (12 kolejka Liga Siatkówki Kobiet 2018/19)

NIEDZIELA

Skoki narciarskie

17:00 Bischofshofen (K-125)

W niedzielę poznamy zwycięzcę Turnieju Czterech Skoczni. O miejsce na podium powalczy Kamil Stoch, ale Polak zmaga się z dużymi problemami na najeździe, których nie potrafi sprecyzować nawet Stefan Horngacher. Czego potrzeba Stochowi do ponownego wygrywania konkursów Pucharu Świata? Odpowiedź znajdziecie w tekście Piotra Majchrzaka.

Biegi narciarskie

12:00 Puchar Świata - Tour de Ski - Val di Fiemme - 10 km klas. kobiet

12:50 Puchar Świata - Tour de Ski - Val di Fiemme - 9 km dow. kobiet pod górę

Piłka nożna

La Liga

12:00 Eibar – Villarreal

16:15 Sevilla – Atletico Madryt

Gospodarze są rewelacją tegorocznych rozgrywek La Liga. Sevilla po 17. Kolejkach ma 32 punkty i jest trzecia. Jeśli wygra niedzielny mecz, to wyprzedzi Atletico Madryt, które ma 34 „oczka”.

18:30 Real Madryt – Real Sociedad

W czwartek Real mierzył się z Villarrealem i nieoczekiwanie zremisował 2:2. Teraz Królewscy już nie mają miejsca na błąd, bo do Barcelona, lidera ligi, tracą aż siedem punktów.

20:45 Getafe – Barcelona

Każdy inny scenariusz niż pewne zwycięstwo Barcy będzie sensacją. Choć Getafe łatwym rywalem nie będzie. W tym sezonie dobrze im idzie i zajmują siódmą lokatę w lidze.

FA CUP

15:00 Manchester City – Rothertam

Manchester City pokonał Liverpool 2:1 w meczu 21. kolejki Premier League. Dzięki temu zwycięstwu gospodarze zmniejszyli stratę w tabeli do "The Reds" do czterech punktów.

Pozostałe wydarzenia: Biegi narciarskie (Puchar Świata), Koszykówka (14. kolejka Energa Basket Liga 2018/19), Siatkówka (12 kolejka Liga Siatkówki Kobiet 2018/19)