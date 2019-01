Turniej Czterech Skoczni. Przez ten błąd Kamil Stoch nie wygrywa konkursów. To nie wina złych smarów czy "butaprenu"

Pierwsza część 67. Turnieju Czterech Skoczni była dla biało-czerwonych udana, bo Dawid Kubacki jest trzeci w klasyfikacji generalnej, Kamil Stoch jest szósty, a Piotr Żyła ósmy.

Jeszcze kilka lat temu bylibyśmy zachwyceni formą Polaków, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia i po dwóch wygranych Stocha w cyklu, wyniki z tego sezonu są dla kibiców małym rozczarowaniem. Wielu z nich zadaje sobie pytanie, co stało się z biało-czerwonymi? Skoro jeszcze tydzień temu Stoch deklasował Kubackiego w mistrzostwach Polski, a Żyła już pięć razy stawał na podium w tym sezonie.

Największy problem Kamila Stocha

Tuż po zawodach w Engelbergu Stefan Horngacher zorganizował mały obóz w Zakopanem, gdzie nasi skoczkowie mieli okazję spokojnie potrenować przed Turniejem Czterech Skoczni. Adam Małysz mówił wówczas, że Kamil Stoch oddawał zdecydowanie najlepsze skoki w sezonie, a potwierdzenie tego mieliśmy w mistrzostwach Polski w Zakopanem. Stoch oddał trzy znakomite skoki i zdeklasował drugiego Kubackiego o ponad 31 punktów. Kilka dni później to jednak Kubacki był już liderem polskiej kadry, a Stoch oddaje bardzo nierówne skoki, które teraz nie pozwalają myśleć o zwycięstwach. Czasem pojawia się jeszcze więcej błędów i Polak kończy serie dalej, tak jak miało to miejsce w kwalifikacjach przed konkursem w Innsbrucku, bo Stoch zajął w nich dopiero 24. miejsce.

Przez ostatnie lata Kamil Stoch przyzwyczaił do tego, że świetnie wykorzystuje umiejętności lotu i często nadrabia tym złe wyjścia z progu. Niestety, w dwóch ostatnich konkursach wydawało się, że w pierwszej fazie lotu skok wygląda naprawdę dobrze, ale potem brakowało prędkości przelotowej w drugiej fazie i Polak szybko lądował.

Okazało się, że po konkursie w Ga-Pa Kamil Stoch tylko potwierdził nasze obserwacje. - Nie wyszedł mi prostu kierunek odbicia. Energia była, ale brakło dobrej rotacji, żeby napędzić ten skok i mieć w powietrzu dużo prędkości – mówił Stoch polskim dziennikarzom w mix zonie.

Niestabilna pozycja dojazdowa = zły kierunek wybicia i brak prędkości w locie

Wydaje się jednak, że największym problemem Polaka obecnie jest niestabilna pozycja dojazdowa. Jeśli zawodnik nie jest w stanie znaleźć odpowiedniego balansu, to jego pozycja jest mocno rozchwiania i skoczek nie może wykonać dobrego odbicia. Przypomnijmy, że mówimy o sytuacji, w której skoczek pędzi z prędkością około 90 km/h, a wybicie wykonuje w zaledwie 0,2 sekundy. Właśnie dlatego brak odpowiedniego balansu w pozycji dojazdowej przekłada się nie tylko na niższe prędkości na najeździe, ale także na kąt i kierunek wyjścia z progu. Każde kilka stopni różnicy przy ułożenia nart i ciała tuż po wyjściu z progu powoduje olbrzymie różnice w odległości. Dodatkowo brak stabilności wpływa także na słabsze prędkości najazdowe, a te również są niezwykle istotne. Niestety, Stoch niemal zawsze traci do największych rywali blisko 1 km/h, co oznacza de facto, że startuje jakby z jednej belki niżej.

W pierwszej serii konkursu w Ga-Pa Stoch wyszedł bardzo wysoko z progu i można było odnieść wrażenie, że poleci bardzo daleko. Okazało się jednak, że lot faktycznie był wysoki, na pierwszych metrach przyjął na siebie zbyt dużo powietrza i wytracił sporo prędkość. Miał wysokość, ale przez błąd stracił to co ma najlepsze, czyli umiejętność wykorzystania szybkości w locie. W drugiej serii było już dużo lepiej w fazie lotu, bo Stoch poleciał 134 metry, co było najlepszym skokiem drugiej rundy i pozwoliło awansować aż o 10 miejsc. Skoki Polaka są zatem bardzo nierówne.

Stoch, Oberstdorf Screen Eurosport

Skąd bierze się niska prędkość u Stocha?

Problem prędkości w locie jest jednak bardzo złożony, bo wszystko zaczyna się od przybrania odpowiedniej pozycji dojazdowej na najeździe. Kamil Stoch ma w tym turnieju duży problem z prędkościami na progu i sam przyznawał, że nie czuł się najlepiej na rozbiegu. Stoch nigdy nie był szybki na progu, ale teraz traci więcej niż zwykle. Jednym z powodów może być też to, że Stoch jest niski (172 cm) i bardzo lekki (około 52 kg). - Kamil Stoch skacze teraz na bardzo krótkich nartach. Ja jeszcze pamiętam, że jak zaczynał karierę, to skakał na nartach długości 245 centymetrów. Potem jednak deski były coraz krótsze. Kiedyś dostałem od niego narty 241 centymetrów, a teraz Kamil skacze bodaj na nartach o długości 236 centymetrów. To jest naprawdę bardzo mało – mówi Sport.pl Edward Przybyła, były skoczek, a obecnie trener.

Dodatkowo zmiana przepisów przed sezonem sprawiła teraz, że zawodnicy ważeni są bez butów, co obniża ich wagę o około 1,5 kilograma. To również ma przełożenie na prędkość, ale niższą wagę mają wszyscy poza Andreasem Stjernenem, który jako jedyny z czołówki postanowił przytyć.

To nie wina serwismenów

Kiedyś słaba prędkość najazdowa powodowała proste komentarze wśród kibiców. – O patrzcie, znowu mu narty posmarowali „butaprenem” – można było przeczytać na wielu forach. Przyczyn słabszych prędkości nie powinniśmy za to szukać w przygotowaniu nart, bo nasi serwismeni dysponują woskami porównywalnymi z resztą światowej czołówki, a najlepszym tego potwierdzeniem są prędkości Dawida Kubackiego, które zwykle są bardzo dobre (a Kubacki często jest w czołówce tej klasyfikacji). Co więcej, teraz niemal na każdej skoczni zamontowane są mrożone tory najazdowe, na których występują bardzo zbliżone warunki, dlatego przygotowanie nart nie jest wielkim problemem.

Stefan Horngacher stwierdził w rozmowie z mediami (na dniu prasowym naszej kadry), że nikt nie wie z czego to wynika i być może jest to prostu jedna z tajemnic skoków narciarskich. Warto również dodać, że latem sztab szkoleniowy poświęcił sporo pracy na poprawienie prędkości najazdowych. W tym celu biało-czerwoni mieli m.in. specjalnie szlifowane ślizgi nart, więcej uwagi przykładano do pozycji dojazdowych, które były ustawiane dzięki wykorzystaniu kilku kamer go-pro. Ten manewr Horngacher testował już jednak w poprzednim sezonie, ale niestety nie widać tego namacalnych efektów.

Czy Stoch zacznie wygrywać?

Dyspozycja Polaka ciągle faluje i ten nie jest w stanie oddawać równych skoków, które pozwoliłby na wygrywanie. Tym razem nie udało się przygotować formy na Turniej Czterech Skoczni, ale wydaje się, że dzięki swojemu doświadczeniu Stoch wkrótce może znaleźć optymalny balans w swoich skokach i każda próba będzie nacechowana pełnym automatyzmem. Na razie 31-letni skoczek ciągle próbuje szukać rozwiązań, a to nigdy nie daje zwycięstw. Warto jednak pamiętać, że takie falowanie dyspozycji pojawiało się u Stocha zawsze przed nadejściem świetnej formy, a kluczowa impreza w tym sezonie dopiero za półtora miesiąca.

Trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się w piątek 4 stycznia o godzinie 14. Transmisja w Eurosporcie, relacja na Sport.pl