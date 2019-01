Turniej Czterech Skoczni. Niemcy stracą trenera i sięgną po Stefana Horngachera?

Niemieckie media donoszą, że Austriacy chcą zatrudnić Wernera Schustera, który aktualnie prowadzi drużynę Niemiec. Skoczkowie z Austrii spisują się w tym sezonie wyjątkowo słabo - w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata najlepszy z nich jest Stefan Kraft (12. miejsce). Z kolei na półmetku 67. edycji Turnieju Czterech Skoczni najwyżej z austriackich zawodników jest Daniel Huber (10. pozycja).

Werner Schuster zostanie trenerem Austriaków?

Jeśli Andreas Felder zostanie zwolniony, to zastąpić miałby go właśnie Schuster, który już od dziesięciu lat prowadzi reprezentację Niemiec. Jego podopieczny, Markus Eisenbichler, jest obecnie na drugim miejscu w Turnieju Czterech Skoczni. Z kolei w pierwszej trzynastce Pucharu Świata plasuje się aktualnie aż czterech niemiecki skoczków. 49-letni Schuster ma ważny kontrakt z federacją Niemiec do końca trwającego sezonu. Zdaniem niemieckich mediów, Austriak ma być zmęczony rozłąką z rodziną po latach pracy za granicą i niewykluczone, że odmówi przedłużenia umowy.

Stefan Horngacher może zastąpić Schustera

Gdyby obecny szkoleniowiec niemieckiej drużyny związał się z kadrą Austrii, wówczas Niemcy chcieliby pozyskać na jego miejsce Stefana Horngachera. Jak informuje "Sueddeutsche Zeitung", trener Polaków to "idealny kandydat na następcę Schustera". W marcu poprzedniego roku umowa Horngachera z Polskim Związkiem Narciarskim została przedłużona, ale tylko o rok - do końca tego sezonu. Nasz związek proponował Austriakowi dłuższą współpracę, ale ten odmówił. Szkoleniowiec polskich skoczków na razie nie chce komentować swojej przyszłości. Zapewnia jedynie, że będzie myślał o tym dopiero po mistrzostwach świata, które w dniach 20 lutego - 3 marca odbędą się w austriackim Seefeld. Horngacher pracował już w kadrze Niemiec na stanowisku asystenta Schustera.