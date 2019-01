Turniej Czterech Skoczni. Ryoyu Kobayashi wygrywa kwalifikacje! Najlepiej z Polaków Dawid Kubacki

spectator_zm przed chwilą 0

No cóż, potwierdzają się moje przewidywania, że będzie coraz gorzej. Tak to wygląda niestety..

Nie mam żadnych pretensji do Stocha, po 2 znakomitych sezonach ma prawo skakać teraz słabiej. On jeszcze wróci na szczyt.

Ale reszta? Kubacki, owszem, pokazuje przebłyski znakomitej formy i skacze bardzo dobrze, ale reszta powoli zaczyna mieć dość. Coraz bardziej żałośnie to wygląda...