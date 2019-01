Skoki narciarskie. Klasyfikacja generalna Pucharu Świata. Piotr Żyła i Kamil Stoch wciąż na podium

W drugim konkursie Turnieju Czterech Skoczni najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był Dawid Kubacki, który zajął 3. miejsce. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata znajduje się on natomiast na 9. pozycji. Wyżej od niego są Kamil Stoch (3. miejsce, 319 pkt. straty do lidera) i Piotr Żyła (2. miejsce, 247 pkt. straty do lidera). Pierwszy wciąż jest Ryoyu Kobayashi, który ma 756 pkt..

Pozostali reprezentanci Polski zajmują kolejno: 23. (Jakub Wolny), 37. (Stefan Hula), 53. miejsce (Maciej Kot).

Kolejne konkursy TCS odbedą się w Innsbrucku (4 stycznia) i Bischofshofen (6 stycznia).

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata: