Turniej Czterech Skoczni. Dawid Kubacki na podium w Garmisch-Partenkirchen!

polak_maly_111 pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Ale wku...ajace sa te zmiany belki... to wypacza cala rywalizacje a te pkt niby co maja rekompensowac to sobie w dupe mozna wsadzic.. powinni zmienic przepisy jak najszybciej aby wszyscy z tej samej belki skakali