Turniej Czterech Skoczni. Jeden Polak jest zadowolony ze swojego wyniku. "Fajne efekty"

- Ale mam mieszane uczucia po tych zawodach. Z jednej strony trzech polskich skoczków w pierwszej ósemce konkursu to świetny wynik, ale z drugiej jest pewien niedosyt.(…) Nic nie jest przesądzone. Żaden z naszych chłopaków nie stracił szansy na dobry wynik w całej imprezie. – tak podsumowuje niedzielne zawody Adam Małysz we wpisie umieszczonym na Facebooku zaraz po dzisiejszym konkursie.

Podobnie wypowiedział się Kamil Stoch dla TVP, zwracając szczególną uwagę, że to dopiero pierwszy etap tegorocznego TCS. – Nie możemy wypalić się już pierwszego dnia. Turniej jest bardzo długi i najlepiej podchodzić do niego z konkursu na konkurs, myśleć o każdym kolejnym starcie. Jednocześnie skoczek z Zębu wskazał na sprawiedliwe wyniki dzisiejszych zawodów. – Uważam, że wygrali najlepsi, nie było żadnych niespodzianek. Ruchy powietrza oczywiście były, ale to nic nowego. Takie są skoki i dla mnie to nie pierwsza taka sytuacja, że zostałem przytrzymany na belce.

Dawid Kubacki szczęśliwy z wyniku

Także dla TVP wypowiedzi na gorąco po zawodach udzielił Dawid Kubacki, dość szczęśliwy z rezultatu. – Efekty są całkiem fajne. (…) Jest to praca kroczek, po kroczku i jej zamierzam się nadal trzymać - stwierdził. Najlepszy z Polaków wskazał także na solidne wyniki pozostałych kolegów z kadry. – Jako drużyna jesteśmy mocni, zabrakło szczęścia, by ktoś z nas wskoczył na podium.