Turniej Czterech Skoczni. Adam Małysz dla Sport.pl: Jestem spokojny, że Stoch będzie lepszy. Kubacki stabilny, Żyły nie trzymało

Trzech Polak闚 w Top 10, ale ani jednego na podium, co tej zimy prawie si nie zdarza. Niedosyt? Tak, ale te nadzieja, 瞠 b璠zie dobrze, bo straty do najlepszych nie s du瞠. W niedziel w Oberstdorfie pierwszy konkurs 67. Turnieju Czterech Skoczni wygra Ryoyu Kobayashi. Lider Pucharu 安iata minimalnie wyprzedzi Markusa Eisenbichlera. Ta dw鎩ka oraz Stefan Kraft i Andreas Stjernen ma zauwa瘸ln przewag nad nast瘼nymi zawodnikami po jednej czwartej turnieju.

Stoch „nie za bardzo si czu do skakania”

Ale polscy kibice maj prawo liczy na kontratak skoczk闚 Stefana Horngachera.

- Kamil zaraz po konkursie m闚i w TVP, 瞠 to nie by jego dzie, 瞠 od pocz徠ku nie za bardzo si czu do skakania. My郵, 瞠 kolejne konkursy b璠 ju zupe軟ie inne. Widzia貫m Kamila na ostatnich treningach w Zakopanem i w mistrzostwach Polski. Jestem spokojny o to, 瞠 ju w Garmisch-Partenkirchen b璠zie lepszy ni w Oberstdorfie – m闚i nam Adam Ma造sz.

Kubacki – stabilny stylista

W drugi dzie 鈍i徠 Bo瞠go Narodzenia Stoch w 鈍ietnym stylu wygra mistrzostwa kraju w Zakopanem. Drugiego Dawida Kubackiego lider naszej kadry wyprzedzi w闚czas o ponad 30 punkt闚.

W Oberstdorfie to Kubacki niespodziewanie okaza si najlepszy z Polak闚. Wicemistrz kraju b造sn掖 w drugiej serii, gdy lotem na 133,5 m wysoko ocenionym przez s璠zi闚 (57 punkt闚 za styl, tyle samo dosta jeszcze tylko Kraft) przesun掖 si z 10. miejsca po pierwszej rundzie na pi徠 pozycj. – Dawid mia troch szcz窷cia do warunk闚, bo powia這 mu pod narty, a generalnie wia這 z ty逝. Ale nie by這 tak, 瞠 pierwszy skok mia s豉by czy 鈔edni, a drugi 鈍ietny. R騜nica mi璠zy nimi by豉, ten drugi by troch lepszy, bardziej stabilny, nie by zachwiany – analizuje Ma造sz. - Dawid skacze coraz bardziej stabilnie, wyra幡ie pokazuje, 瞠 jego sta貫 miejsce jest w pierwszej „10” – dodaje nasz by造 mistrz.

砰豉 spad, bo go nie trzyma這

Ma造sz jest przekonany, 瞠 na wi璚ej sta 砰喚. On po pierwszej serii by czwarty, traci tylko 1,3 pkt do podium, ale konkurs sko鎍zy na sz鏀tej pozycji, do miejsca w „tr鎩ce” trac帷 12,2 pkt. – Piotrek mia dobry pierwszy skok, a w drugiej serii mo瞠 to nie by skok super, ale warunki te swoje zrobi造. Widzieli鄉y, 瞠 Kobayashi r闚nie nie odlecia. By這 wida, 瞠 w drugiej fazie ich w og鏊e powietrze nie trzymie, a wcze郾iej niekt鏎ych trzyma這, daj帷 im odlecie – analizuje Ma造sz. - Ko鎍闚ka mia豉 naprawd trudne zadanie. Punkt闚 za wiatr mo瞠 wielkich nie by這, ale by這 wida, 瞠 warunki s zdecydowanie gorsze – dodaje.

砰豉 i Kobayashi skoczyli po 126,5 m. Japo鎍zyk mia jeszcze trudniejsze warunki, za wiatr w plecy dosta 9,4 pkt, a do noty Polaka dodano 3,8 pkt. – Kobayashi dosta wi璚ej punkt闚 ni Piotrek, ale wiemy doskonale, 瞠 przeliczniki nie funkcjonuj idealnie. Pewne jest tylko, 瞠 obaj nie mieli 豉two. By這 wida, jak im narty nie chc i嗆 – m闚i Ma造sz.

Niespodzianka? Stefan Kraft

Zwyci瞛ca Turnieju Czterech Skoczni z sezonu 2000/2001 twierdzi, 瞠 po Oberstdorfie Polacy s w grze o wygranie w豉郾ie rozpocz皻ej edycji. – Nasza tr鎩ka zmie軼i豉 si w 15 punktach do lidera. Pozycja wyj軼iowa jest bardzo dobra, my郵, 瞠 b璠zie coraz lepiej. Kamil ju w Garmisch powinien skaka du穎 lepiej, dla niego Oberstdorf zawsze by trudniejszy, a w Garmisch on si rozp璠za. Piotrka te sta na wi璚ej, Dawid robi swoje. Gdybym mia podsumowa sytuacj, to powiedzia豚ym, 瞠 super nie jest, ale jest dobrze, a b璠zie lepiej – m闚i Ma造sz.

Na koniec czterokrotny mistrz 鈍iata i czterokrotny zdobywca Pucharu 安iata zauwa瘸, 瞠 Polakom poza powszechnie uznawanym za faworyta Kobayashim do walki o wielkie rzeczy doszed jeszcze jeden mocny rywal. - Jestem zaskoczony, 瞠 a tak dobrze si spisa Stefan Kraft. Wygra kwalifikacje, ale i tak nie stawia貫m na niego, bo wydawa這 si, 瞠 to by troch szcz窷liwy skok. A jednak on chyba ju 豉pie wysok form. R闚nie z nim b璠zie ciekawa walka – m闚i Ma造sz.