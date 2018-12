Turniej Czterech Skoczni. Tak wygląda klasyfikacja Pucharu Narodów

Ryoyu Kobayashi wygrał pierwszy konkurs Turnieju Czterech Skoczni o 0,4 pkt! Dawid Kubacki zajął 5. miejsce, Piotr Żyła 6., a Kamil Stoch 8.. Punkty dla Polaków zdobył także Jakub Wolny, który był 26.

Dzięki ich występom Polska uzbierała w tym sezonie już 1579 punktów i żaden inny kraj nie może się z nami równać. Wiceliderem są Niemcy, którzy mają o 91 punktów mniej. Podium zamyka kadra Japonii, ale zawdzięcza to głównie kapitalnym skokom J. Kobayashiego.

Klasyfikacja Pucharu Narodów

1. Polska 1579 punktów

2. Niemcy 1488 pkt

3. Japonia 1064 pkt

4. Norwegia 801 pkt

5. Austria 764 pkt

6. Słowenia 600 pkt

7. Rosja 418 pkt

8. Szwajcaria 301 pkt

9. Czechy 238 pkt

10. Finlandia 151 pkt

W klasyfikacji Pucharu Narodów każdy kraj ma tyle punktów, ile łącznie zdobyli do klasyfikacji indywidualnej PŚ reprezentujący go zawodnicy. Dodatkowe "oczka" przyznawane są też za konkursy drużynowe w PŚ. Reprezentacje sklasyfikowane poniżej 8. miejsca w zawodach drużynowych, nie otrzymują za nie punktów.

Kolejne skoki już w poniedziałek. O 13:30 odbędą się kwalifikacje do konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Noworoczny konkurs rozpocznie się o 13:45. Potem zawody przeniosą się do Austrii. 3 stycznia o 13:30 odbędą się kwalifikacje do konkursu w Innsbrucku, a same zawody rozpoczną się dzień później o tej samej godzinie. Kwalifikacje do ostatniego konkursu w Bischofshofen 5 stycznia o 16:30, zawody dzień później o tej samej godzinie.