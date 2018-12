Turniej Czterech Skoczni. Tak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Ryoyu Kobayashi wygrał pierwszy konkurs Turnieju Czterech Skoczni; Piotr Żyła był szósty, a Kamil Stoch był ósmy, dzięki czemu Japończyk znacznie zwiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej PŚ. Nad Polakami ma już odpowiednio 171 i 259 punktów przewagi po ośmiu konkursach tego sezonu.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

1. Ryoyu Kobayashi 656 pkt

2. Piotr Żyła 485 pkt

3. Kamil Stoch 397 pkt

4. Karl Geiger 349 pkt

5. Johann Andre Forfang 327 pkt

11. Dawid Kubacki 199 pkt

22. Jakub Wolny 66 pkt

35. Stefan Hula 25 pkt

51. Maciej Kot 6 pkt

Kolejne skoki już w poniedziałek. O 13:30 odbędą się kwalifikacje do konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Noworoczny konkurs rozpocznie się o 13:45. Potem zawody przeniosą się do Austrii. 3 stycznia o 13:30 odbędą się kwalifikacje do konkursu w Innsbrucku, a same zawody rozpoczną się dzień później o tej samej godzinie. Kwalifikacje do ostatniego konkursu w Bischofshofen 5 stycznia o 16:30, zawody dzień później o tej samej godzinie.